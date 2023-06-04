Adana'da havaların ısınmasıyla artan karpuz hasadı sürüyor

ADANA (AA) - Adana'da serin ve yağışlı havanın etkisiyle gecikmeli başlayan karpuz hasadı devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla kentte 80 bin dekarda ekimi yapılan tescilli lezzetin hasadı artarak sürüyor.

Yaklaşık 550 bin ton rekolte beklenen karpuzda, sıcaklığa paralel olarak tescilli lezzete talebin de artması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte karpuz hasadının yaklaşık 15 gün önce başladığını söyledi.

Karpuzun ekim alanının geçen yıllara göre düştüğünü belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda 100-110 bin dekar olan ekim alanımız bu sene 80 bin dekar civarında. Bu da tabii ki rekolteyi etkiliyor. Ortalama dönüme 5-7 ton civarında karpuz hasat ediyoruz. Bu rakam ilerleyen dönemlerde yerli açık karpuz çıktığında 10 tona kadar ulaşır. Hasatlar ilerledikçe piyasadaki karpuz yoğunluğu artar ve fiyatlar belli bir dengeye oturur diye düşünüyoruz."

Hasadın artmasına rağmen ürünün fiyatında çok düşüş olmasını beklemediklerini aktaran Tekin, "Karpuz şu an 6-7 lira bandında. Piyasanın bu sene çok düşeceğini düşünmüyoruz. Bunun sebebi de rekoltemiz. Bizden sonra diğer illerde de karpuz hasadı başlarsa belki o zaman piyasa daha uygun hale gelir diye hesap ediyoruz." dedi.

Karpuzun yoğun emek isteyen ve masraflı bir ürün olduğunu belirten Tekin, kentte hasadın eylülün sonuna kadar süreceğini söyledi.

Karpuz eken çiftçilere çeşitli destekler verildiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Karpuz yetiştiren çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımızın mazot ve gübre desteği var. Bunun dışında da karpuzcuların tamamı TARSİM sigortası yapar. Orada da yüzde 50 Bakanlığımızın desteği var. Bundan çiftçilerimizin çoğu faydalanıyor çünkü karpuz erkenci ürün olduğu için doluya ya da dona maruz kalabiliyor. Zarar gören çiftçilerimizin de zararlarını karşılıyoruz. Ama bu sene Allah'a şükür iyiyiz. Temennimiz hiç zarar görmeden bu işlerin tamamlanması, şu an seyrimiz iyi gidiyor."

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