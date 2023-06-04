Adana'da hasarlı binaya giren hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde depremde hasar gören apartmana giren hırsızlık zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Kurttepe Mahallesi'ndeki apartmanda daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bina sakinleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Binaya giren 2 şüpheli ile vatandaşlar arasınca kovalamaca yaşandı.

Zanlılardan M.T, bir dairenin banyosundaki küvette saklanırken bina sakinlerince yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

M.T'nin yakalanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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