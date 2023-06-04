Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmangazi Mahallesi'nde tarlada başlayan anız yangını ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve yaklaşık 30 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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