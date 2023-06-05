Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Büşra Güneş'i kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor​​​​​​​, orta oyuncu Büşra Güneş'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, 26 yaşında ve 1,90 boyundaki orta oyuncu Büşra ile anlaşmaya vardı.

Büşra, son olarak PTT forması giymişti.





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