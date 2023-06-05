Adana'da terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 2'si tutuklu 3 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 21 Aralık 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu A.J.K. ve S.M.M. ile hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan S.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan birleştirme talepli iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık A.Ü.Ç. hakkında açılan davayla birleştirildi.

Sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptıkları aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulunduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, A.J.K, S.M.M. ve S.Y'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandıkları, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgüt üyeleri arasındaki irtibatı sağladıkları ve Adana'da örgütsel ders ve toplantılara katıldıkları belirtildi.

İddianamede, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirilen, eylem arayışı ile fikir ve eylem birlikteliği içinde oldukları belirtilen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Tutuklu sanık A.Ü.Ç. hakkında da aynı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle daha önce dava açılmıştı.

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