Adana'da otoyolda seyir halindeki otobüste yangın çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde, Mersin'den Sivas'a giden M.A. yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka otobüse nakledildi.

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