Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boş araziye sakladığı uyuşturucuyu gece vakti satarken yakalanan sanık 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki boş araziye sakladığı sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde otomobil ile yanına gelen A.İ'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.B, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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