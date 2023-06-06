Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

AA

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boş araziye sakladığı uyuşturucuyu gece vakti satarken yakalanan sanık 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki boş araziye sakladığı sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde otomobil ile yanına gelen A.İ'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.B, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DOLANDIRICI VE İLAÇ KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 12 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER DOLANDIRICI VE İLAÇ KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 12 ...
Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli ...
Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 ...
KISKANDIĞI KADINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
YEREL HABERLER KISKANDIĞI KADINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK AĞIR ...
Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından ...
Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak ağır ...
Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü yandı
Adana'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Adana'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni ...
Adana'da otoyolda seyir halindeki otobüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Adana'da otoyolda seyir halindeki otobüste yangın ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15'er yıla ...
Yumurtalık´ta denizde kaybolan Doğan'ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Yumurtalık´ta denizde kaybolan Doğan'ın cansız bedeni ...
Adana Tostu Amsterdam´da
YEREL HABERLER Adana Tostu Amsterdam´da
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis ...
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Büşra Güneş'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Büşra Güneş'i ...
Adana'da ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 zanlı ...
Adana'da akaryakıt istasyonundaki cinayetle ilgili 4 sanığa müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da akaryakıt istasyonundaki cinayetle ilgili 4 ...
Hasarlı binada küvette yakalanan hırsız, banyonun havalandırma penceresinden girmiş
YEREL HABERLER Hasarlı binada küvette yakalanan hırsız, banyonun ...
Adana'da girdiği hasarlı binada yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da girdiği hasarlı binada yakalanan hırsızlık ...
Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası ...
Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol ...
Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)
Adana'da hasarlı binaya giren hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da hasarlı binaya giren hırsızlık şüphelisini ...
Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı
YEREL HABERLER Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Nur Sevil Gökbudak'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Nur Sevil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.