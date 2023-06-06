GÜNCELLEME - Adana'da usulsüz ilaç satışıyla dolandırıcılık iddiasına 12 gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yi dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda kimliği tespit edilen 12 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebekeyi yönettiği öne sürülen eczacı kalfası C.E. ve M.U'nun da arasında olduğu 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç, 60,75 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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