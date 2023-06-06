Adana'da öğrencilerin robotik kodlama projeleri şenlikte sergilendi

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ADANA (AA) - Adana'da robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerin tasarladığı eserler, "KOD01-Robotik ve Kodlama Şenliği"nde beğeniye sunuldu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Valilik koordinesinde yürütülen "KOD01-Robotik ve Kodlama ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Öğrencilerin eğitimlerde tasarladığı 600'den fazla proje, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "KOD01-Robotik ve Kodlama Şenliği"nde sergilendi.

- 519 bin öğrenci eğitimle buluşturuldu

Adana Valisi Süleyman Elban, şenliğin açılış töreninde, gelecek nesillere daha gelişmiş bir ülke bırakmak için gayret ettiklerini söyledi.

Öğrencileri, çağın teknolojisiyle buluşturmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Elban, "Bu ay itibarıyla ilimizde resmi ve özel okullarda eğitim gören 519 bin öğrencimizi, kodlama eğitimiyle buluşturduk. İnşallah hepsi artık dijital okul yazar olacak." dedi.

Elban, öğrencilerin aldıkları eğitimlerle mesleklerini geliştirme şansı bulmalarını istediklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da çocukların projelerini birbirleriyle paylaşmasının, sinerji ve yeni çalışmalar yapma isteği oluşturacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Elban, Koçak ve diğer ilgililer, katılımcıların çalışmalarını inceledi.

- "Bu tür etkinliklerin gençler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum"

Şenliğe tasarladığı roketle katılan lise öğrencisi Zeki Can Eşme, AA muhabirine, TEKNOFEST'teki yarışmalarda dereceler aldıklarını söyledi.

Daha önce katıldığı etkinliklerin kendisine ilham olduğunu dile getiren Eşme, "Çocukken buna benzer bir şenliğe katıldığımda 'ben de böyle şeyler yapacağım' demiştim. Orada bir dron görmüştüm ama nasibimiz roket oldu. O şenlik bizi umutlandırmıştı. Bu tür etkinliklerin gençler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İnsansız su altı aracı tasarımını beğeniye sunan Adana Fen Lisesi öğrencisi Ömer Raif Özoğlu, bu projeyle TEKNOFEST'te ikinci olduklarını belirterek, "Bu sistemleri, Türkiye'nin gelecekteki hedefleri açısından faydalı buluyoruz. Bu yönde katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şenlik yarın sona erecek.

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