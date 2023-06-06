Adana'da anız yakanlara idari para cezası uygulanacak

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ADANA (AA) - Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, anız yakanlara dekar başına 244 lira 9 kuruş idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Adana'da yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti.

Yörede buğday hasadından sonra bazı üreticilerin bir sonraki ürüne hazırlık yapmak için anız yakmayı tercih ettiğini aktaran Tekin, bunun hem çevre hem de toprak sağlığı için zararlı olduğu ifade etti.

Adana Valiliğinin 31 Mart'ta "2023 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi" konulu genelge yayınladığını anımsatan Tekin, bu genelgeye göre anız yakmanın yasak olduğunu bildirdi.

Tekin, anık yakanlar hakkında ilgili kurumların 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapma yetkisi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlendiği tebliğe göre, anız yakanlara her dekar için 244,09 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza 5 kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından buğday hasadı sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum."​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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