Adana'da 1 kişiyi tabancayla yaralayan 2 gasp sanığına dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parasını gasbetmeye çalıştıkları kişiyi direnmesi üzerine tabancayla yaralayan 2 sanık hakkında 19 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla 11 Ağustos 2022'de haklarında adli kontrol tedbiri kararı verilen H.Ö. ve A.E.U. için yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü gece vakti sanıkların Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önüne gittikleri V.İ'yi dışarı çağırdıkları, "senden 150 bin lira alacağımız var. Şu an ise bize sigara parası olarak 300 lira vereceksin" diyerek tehditte bulundukları belirtildi.

Müştekinin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanıkların V.İ'yi bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden sanıklar H.Ö. ve A.E.U'nun, mağdura ait doktor raporu, teşhis tutanağı da dikkate alınarak 19 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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