Adana'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde hurda işletmesi bulunan iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.M. (27), kardeşi Adem M'yi (23) silahla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin Ceyhan Devlet Hastanesine götürdüğü Adem M, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli İ.M'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

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