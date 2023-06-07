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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

AA

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 28 yaşında ve 1,86 boyundaki orta oyuncu Yasemin ile anlaşmaya vardı.

Yasemin son olarak Kuzeyboru forması giymişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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