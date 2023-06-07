Adana'da husumetli olduğu kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kişiyi silahla ağır yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçenin Alihocalı Mahallesi'nde 4 Aralık 2022'de müşteki B.A'nın sokakta silahla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan S.T. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık S.T'nin arkadaşının karıştığı ve yaralandığı bir kavga sebebiyle müşteki B.A'yı sorumlu tuttuğu ve konu nedeniyle telefonda sözlü tartışma yaşadıkları belirtildi.

Olay günü bisikletiyle ikametinden ayrılan sanık ile müştekinin sokakta karşılaşıp tartışmaya başladıkları ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın, tabancayla B.A'yı hayati fonksiyonlarını etkileyecek nitelikte ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık S.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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