Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde diyaliz hizmetine başladı

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uygun görülen diyaliz hastaları için "evde hemodiyaliz" hizmetine başladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, evde bakımı uygun olan hastalara hemodiyaliz cihazını kullanma eğitimi veriliyor.

Eğitimden sonra evlerine kurulan cihazları kendileri kullanarak diyaliz hizmetine ulaşan hastalar, diyaliz süresini de uzatma imkanı buluyor.

Hastanın yanlış bir işlem yapması halinde uyarı veren cihazda sıkıntı yaşanması halinde 24 saat telefonla teknik ekipten yardım alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Hemodiyaliz Ünitesi İdari Sorumlusu Dr. Fatma Ülkü Adam, cihazın malzemelerinin devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Dünyada evde diyaliz uygulamasının kişinin yaşam süresini artırdığına dair araştırmaların olduğunu ifade eden Adam, bölgedeki diğer illerden hastalarında bu hizmetten faydalandığını kaydetti.



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