Adana'da atık lastiklerin geri dönüşümü için tesis açıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Seyhan Belediyesince atık lastiklerin geri dönüştürülmesi amacıyla "Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi" açıldı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yeşiloba Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, doğayı koruyan ve atıkları geri dönüştürerek farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayan projeler ürettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Tesiste günlük 2 ton ömrünü tamamlamış lastiğin, parçalanıp granüle dönüştürüldükten sonra parklarda, spor sahalarında ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplamalarına dönüştürüleceği bildirildi.​​​​​​​​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.