Adana'da atık lastiklerin geri dönüşümü için tesis açıldı

ADANA (AA) - Seyhan Belediyesince atık lastiklerin geri dönüştürülmesi amacıyla "Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi" açıldı.
Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yeşiloba Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, doğayı koruyan ve atıkları geri dönüştürerek farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayan projeler ürettiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.
Tesiste günlük 2 ton ömrünü tamamlamış lastiğin, parçalanıp granüle dönüştürüldükten sonra parklarda, spor sahalarında ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplamalarına dönüştürüleceği bildirildi.