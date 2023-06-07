Adana'da havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

PTT Evleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, silah sesleri duydu.

Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, 2 kişinin bir evin damından havaya ateş açtığını gördü.

Havaya uyarı ateşi açan ekipler, teslim olmakta direnen 2 zanlıyı gözaltına aldı, kullandıkları ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfeğe el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.