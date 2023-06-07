Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Arda Özkarlıoğlu'na (17) yük treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özkarlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.