Adana'da park halindeki çekici yandı

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ADANA (AA) - Adana'da park halindeyken yangın çıkan çekici kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çekicide çıkan yangın söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yanının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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