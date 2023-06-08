Adana'da terör örgütü PKK/KCK iltisakı gerekçesiyle kapatılan derneğin 4 yöneticisine dava

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı nedeniyle Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte suç unsuru malzeme ele geçirilmesiyle ilgili dernek yöneticisi 4 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanıklar A.D, İ.A, M.A. ve S.S.D. hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü iltisakı gerekçesiyle 677 sayılı KHK ile kapatılan "Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği"nin yönetim kurulu başkanının sanık İ.A. olduğu, S.S.D'nin başkan yardımcısı, A.D'nin sayman, M.A'nın da yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetlerince dernek binasında yapılan adli aramada terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen çok sayıda dergi, broşür, afiş, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin bulunduğu, sanıkların dernek merkezinde örgütsel faaliyetler yaptığı, terör örgütünün yayın organlarında yapılan eylem çağrıları doğrultusunda kentte korsan gösterileri organize ettikleri, dernek yönetim kurulunda yer alarak icra işlemlerinden sorumlu oldukları anlatılan iddianamede sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar A.D, İ.A, M.A. ve S.S.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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