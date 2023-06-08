Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Bektaş'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, 30 yaşında ve 1,84 boyundaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli oyuncu son olarak Kuzeyboru forması giymişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.