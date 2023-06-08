Yüreğir'deki kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, 803 konut ve 60 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bölgede 110 dönümü kapsayan dönüşüm çalışmasında binalar bodrum artı zemin olmak üzere 6 katı geçmeyecek. Mahallede ayrıca 40 bin metrekare alan içerisinde mesire yerleri, otopark, kreş ve sağlık merkezi de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çok kısa bir sürede modern ve güvenli konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.​​​​​​​​​​​​​​



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