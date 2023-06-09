Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, libero Berin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki libero Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Berin Yıldırım, geçen sezon Kadınlar 1. Lig ekiplerinden AVR Atletik formasını giymişti.

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