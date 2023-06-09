Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti metruk binada, H.A'nın parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına giden kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık H.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı H.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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