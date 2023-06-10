Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.