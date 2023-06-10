Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Beren Yeşilırmak'ı kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımı Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, pasör çaprazı Beren Yeşilırmak'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 18 yaşındaki Beren ile anlaşmaya vardı.

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