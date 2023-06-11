Adana'da otomobille çarpışan ekip motosikletindeki 2 polis ağır yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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