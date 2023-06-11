Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kadın Voleybol Takımı, Berra Eren'i kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımı Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, orta oyuncu Berra Eren'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki Berra ile anlaşmaya vardı.

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