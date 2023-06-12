Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 Nisan'da tutuklanan A.A. ve C.K. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların, sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosiklet ile yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile kanepe içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, A.A. ve C.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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