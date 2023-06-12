Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Leyva ile sözleşme yeniledi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan smaçör Angela Leyva Tagle ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Angela Leyva Tagle, yeni sezonda yeniden aramızda olacak. Angela'ya yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.