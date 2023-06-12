Adana'da tartıştığı kişiyi sokakta bıçakla ağır yaralayan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı kişiyi sokakta bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde geçen yıl 2 Temmuz'da müşteki A.K'nin sokakta bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan E.P. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık E.P. ile müşteki A.K'nin Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan kafede kavga ettikleri ve olay yerindekilerin tarafları ayırdığı belirtildi.

Kafeden ayrılırken tarafların tekrar tartıştıkları, E.P'nin takip ettiği müşteki A.K'yi Şehitler Bulvarı'nda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde ağır yaralayıp kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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