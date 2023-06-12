Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturmasında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 13 Ağustos 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu N.H.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
N.H.F. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede sanık N.H.F'nin, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğu ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının bulunduğu bilgisi yer aldı.
N.H.F'nin YPG/PKK içinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma ve nöbet tutma faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.