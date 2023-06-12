TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Adana'daki ödül törenine canlı bağlantıyla katıldı:

ADANA (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Üniversitelerimiz, özellikle kendi bölgesinin ihtiyaçları ve ulusal rekabet boyutunu dikkate alarak hem nicelik hem de nitelik olarak yetkinliklerini çok daha fazla ön plana getirecek." dedi.

Mandal, canlı bağlantıyla katıldığı Çukurova Üniversitesi Mithan Özsan Amfisi'nde düzenlenen "Akademik Personel Ödül Töreni"nde, gelecek odaklı küresel veya ulusal sorunlara karşı çözüm noktaları içerisinde bilim ve teknolojinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Sorunların çözümünde "nasıl?" sorusunun cevabını yenilikçi bir yaklaşımla gündeme getirme çabasında olduklarını ifade eden Mandal, "TÜBİTAK olarak elimizdeki destek enstrümanlarımızı, modellerimizi yeni başlıklar altında geliştiriyoruz. Bu, daha fazla üniversite ile sanayinin ve kamunun işbirliği ki bunun da ötesinde yaşamış olduğumuz pandemi dönemindeki süreç, deprem ve afetler noktasında toplumun da bu sürece sadece bir faydalanıcı olarak değil direkt aktif kardeş olarak içinde yer almasına yönelik bir çaba var." şeklinde konuştu.

Mandal, üniversitelerin alan bazında yetkinlik analizini gerçekleştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimiz, özellikle kendi bölgesinin ihtiyaçları ve ulusal rekabet boyutunu dikkate alarak hem nicelik hem de nitelik olarak yetkinliklerini çok daha fazla ön plana getirecek. Üniversitelerimizin tüm verilerini şeffaf ortamda gündeme getirip, bu alandaki gelişim noktalarını ortaya koyacağız. Özellikle de insan kaynağı geliştirme yöntemlerinizde yenilik ölçümler içinde olacağız."

Mandal, ödüle değer bulunan araştırmacılara gösterdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

- Vali Elban ve Rektör Tuncel

Adana Valisi Süleyman Elban da üniversitelerin, öğrenci yetiştirme, araştırma yapma ve bulundukları yöreye katkı sağlama konularında güçlü olmalarını beklediklerini aktararak, şunları dile getirdi:

"Üniversitelerin kampüs güzelliği, üniversite sayısı, üniversitedeki öğrenci sayısı açısından veya diğer açılardan çok, yayın açısından dünya sıralamasında olmasını bekliyoruz. Bu yaptığı yayınların da hem yetiştirdiği akademik kadrolar hem de öğrencilere öğretilmesi ki o da yetmiyor, mutlaka ilgili olduğu sektöre, şehre ve ülkeye de yapacakları işbirliğiyle onlara da bu bilginin geçmesini, fayda sağlamasını ve pratiğe dönüşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yapılan araştırmanın, eskiden kütüphane raflarındayken şimdi bilgisayar dosyasında kalmaktan öteye bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum."

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel de bilimsel yayınları, projeleri ve patentleri ile üniversitelerini temsil eden, ülke, bilim dünyası ve insanlığa hizmet eden akademisyenlerin başarılarını kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Üniversitelerinin kurulduğundan bu yana binlerce genci geleceğe hazırladığını anlatan Tuncel, "Hızla gelişen ve değişen dünyada üniversitelerin gelişim ve değişime aynı hızla ayak uydurmak zorunda olduğunun ve önümüzde uzun bir yolun bulunduğunun farkındayız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, bilimsel makaleler, projeler ve patentleriyle başarı gösteren akademisyenlere ödüllerini verdi.

Törene milletvekilleri, akademisyenler ve davetliler de katıldı.

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