Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki 2 personelin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinasında 25 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, M.A.T. ve İ.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.

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