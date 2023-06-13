Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ın (38) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yaralanan cinayet zanlısı minibüs şoförü Musa T'nin (27) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen şüpheli Musa T. ve olay sırasında yanında bulunduğu ve kavgaya karıştığını belirlediği A.K'yi (16) gözaltına aldı.

Otobüs sürücüsü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü Musa T. arasındaki kavganın, yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Musa T. ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran'da otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü Musa T. arasında tartışma çıkmış, daha sonra yaşanan kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kalan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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