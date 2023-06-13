Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 5 zanlının merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, 3 bin 594 uyuşturucu etkili hap, 3,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki şüpheliler Hasan K, Furkan Y, Nurullah G, Fettah Kaan Y. ve Bilal G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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