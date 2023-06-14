Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran’da tartıştığı amcası Burak S'yi (38) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Nazmi S'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Mehmet Nazmi S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran'da Mehmet Nazmi S, tartıştığı amcası Burak S'yi pompalı tüfekle vurmuştu. Yaralı Burak S, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Polis, cinayet zanlısını olay yerinin yakınında yakalamıştı.

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