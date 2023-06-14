Adana'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 12 sanığa hapis

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ADANA (AA) - Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 12 sanığa, 1 yıl 10,5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Y, G.Ö, M.Ö, S.K, B.B, U.G, M.E, D.A, H.K, T.Ö, B.Ö. ve N.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşanan sanıkların, FETÖ'ye ait gazete, dergilere aboneliklerinin ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar A.Y, G.Ö, M.Ö, S.K, B.B, U.G, M.E, D.A, H.K'yi 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan B.Ö. ve N.A'yı 2 yıl 1'er ay, T.Ö'yü de 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı.

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