Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, törende, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirten Yeşilyurt, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.



- Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan programda, jandarmanın faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterildi.

Törende şehitlerin adları okundu, katılımcılar da "Burada" diyerek eşlik etti.

Çarıkcıoğlu, programın ardından şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla sohbet etti.

- Hatay

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören yapıldı.



il Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



- Osmaniye

Osmaniye'de Valilik kampüsündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile askeri personel katıldı.





