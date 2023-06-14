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Çukurova'da çiftçiler, TMO'nun alım merkezi olan lisanslı depolara yöneldi

AA

Çukurova'da çiftçiler, TMO'nun alım merkezi olan lisanslı depolara yöneldi

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Buğday hasadının büyük oranda tamamlandığı Çukurova'da çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım merkezi olarak belirlenen lisanslı depolara ürünlerini sırayla teslim ediyor.

Adana Ticaret Borsası tarafından işletilen lisanslı depoda TMO'nun buğday fiyatını açıklamasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

Aralarında bir gün önceden gelenlerin de olduğu çiftçilerin kamyon ve traktörde yüklü buğdayları, numune alınıp kontrol edildikten sonra kalitesine göre depoya yönlendiriliyor.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, lisanslı depoların kurulmasının Türk tarımının devrim niteliğinde bir kararı olduğunu söyledi.

Türkiye'de 343 firmanın lisanslı depo kurma yetkisi aldığını aktaran Bilgiç, bunların toplam kapasitesinin Türkiye'nin neredeyse buğday üretimine yakın, 19 milyon 937 bin ton olduğunu belirtti.

Bilgiç, ruhsat alanlardan 241 firmanın aktif olarak depoculuk faaliyeti yaptığını, bunların toplam kapasitelerinin ise 9 milyon 51 bin ton olduğunu dile getirdi.

Adana'nın da lisansı depoculuğa ilgi gösterdiğini anlatan Bilgiç, "Şu anda 15 lisanslı depomuz faaliyette. Bunların kapasitesi 700 bin tonun üzerinde. Kuruluş aşamasında olanlarla beraber 20 lisanslı depomuz olacak. Bunların tamamı kurulduğunda 1 milyon tonun üzerinde bir kapasitemiz olacak." dedi.

- Borsadaki lisanslı depolar dolmak üzere

TMO'nun alım fiyatını açıklamasıyla üreticilerin depolara ilgisinin buranın önemini bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Şu anda eğer lisanslı depolar olmasaydı TMO ürün alsa dahi koyacak yer bulamazdı. TMO'nun verdiği fiyatlar dünya fiyatlarının üzerinde fiyatlar. Bu fiyatlarla şu anda ürünler, müsait olan lisanslı depolara alınıyor. Adana Ticaret Borsası'nda da lisanslı depolar şu anda dolmak üzere."

- "Lisanslı depolar üretici için can suyu olan yerler"

Bilgiç, lisanslı depoların Türkiye için bir şans olduğunu belirterek, "Lisanslı depolar, üretici için gerçekten çok önemli, can suyu olan yerler. Ürettiği ürününü koyabilecek kendi depoları yoksa buralarda muhafaza ediliyor. Elektronik ürün senedi oluşuyor. Ayrıca tüketici de tüccar tarafı da 12 ay ürüne rahatça ulaşabiliyor. Bu depolar iki taraf için de önemli. Onun için de bu depoların herkes tarafından iyi şekilde kullanılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstediğimiz zaman paramızı alabiliyoruz"

Depoya 100 dönümde ürettiği buğdayı teslim etmek için gelen Nusret Zorlu da TMO'nun açıkladığı fiyatların piyasadan iyi olduğunu söyledi.

Daha önce piyasada sattığı ayçiçeğinin parasını hala alamadığını, bu nedenle lisanslı depoyu tercih ettiğini aktaran Zorlu, "Ürünümüz bozulmuyor. Malımız devletin elinde güvenilir yerde. İstediğimiz zaman paramızı alabiliyoruz." dedi.

Buğday üreticisi Cengiz Çelik de piyasadaki tüccarların buğdayı 6-7 liradan, TMO'nun ise primsiz olarak 8,25 liradan aldığını belirtti.

Lisanslı depoların ürünü daha yüksek fiyattan satma imkanı verdiğini anlatan Çelik, "İstersem ürünümü saklayabiliyorum. Fiyatı daha iyi olduğu zaman satabiliyorum. Düşük gördüğüm zaman fiyat beni tatmin etmiyorsa ürünümü burada bekletebiliyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, çiftçiler için iyi bir uygulama olan lisanslı depoların sayısının artırılmasını istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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