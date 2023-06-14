Adana'da PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada karar

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ADANA (AA) - Adana'da, "müzik merkezi" adı altında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıkları öne sürülen 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar İ.A. ve J.S. katılmadı. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların silahlı eylemde kullanmak amacıyla terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiklerini, müzik eğitimi vermek bahanesiyle bir araya getirdikleri gençlere örgütsel propaganda yaptıklarını ve kendilerinden etkilenen gençlerin örgüt adına kırsal alana gönderilmelerini sağladıklarını belirtti.

Savcı, sanıklar İ.A. ve J.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüte eleman kazandırmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık İ.A'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. "Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle J.S'nin beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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