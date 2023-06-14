Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek!

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Sonrasında gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 13.30'a ertelendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.