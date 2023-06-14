Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde Muhammed Barış Kocadurmuş'un kullandığı 01 NB 051 plakalı hafif ticari araç ile Kürşat Bakar idaresindeki 01 DYR 82 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kocadurmuş ve Bakar araçlarında sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı sürücüler araçlarından çıkarıldı.

Sürücüler ile yaralanan Hacı Mustafa Özçelik ve Süleyman Erkoç, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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