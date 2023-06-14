Kozan'da sağanak etkili oldu

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle bazı mahallelerde evlerin alt katlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.