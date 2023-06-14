Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burak Özaslan yönetimindeki 01 EB 095 plakalı kamyonet ile Hacer Erol idaresindeki 01 ATC 41 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

İki araç daha sonra park halindeki 01 RV 581 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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