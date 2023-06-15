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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması kamerada

AA

Adana'da pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması kamerada

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması araç kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, manevra yaptığı sırada motosiklete çarptı.

Kazada motosikletli yola düştü, durumu fark eden pikap sürücüsü ise aracından inerek yardıma koştu.

Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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