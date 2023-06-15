Kozan'da yetişen Tapan lavantası tescillendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen Tapan lavantası, "Lavantapan" adıyla tescillendi.

Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kandemir'in girişimleri ile Tapan lavantası için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu.

Başvurunun ardından Tapan lavantası, "Lavantapan" adıyla 10 yıl süreyle marka tescil belgesini aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, Lavantapan'ın hayırlı olmasını diledi.



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