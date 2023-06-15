GÜNCELLEME - Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kişinin darbedilip bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kurttepe Mahallesi'nde yürüyen İ.K, tartıştığı kişi tarafından darpedilip bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.K, ambulansla önce Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Umut A, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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