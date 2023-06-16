Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis verildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, Suriye'de örgütsel eğitim aldığı ve kod isim kullandığı belirlenen M.M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık M.M, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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