Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Uludağ'ı kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, smaçör Ezgi Uludağ'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 22 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ'ı ile anlaşmaya vardı.





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