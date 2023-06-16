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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Uludağ'ı kadrosuna kattı

AA

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ezgi Uludağ'ı kadrosuna kattı

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, smaçör Ezgi Uludağ'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 22 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ'ı ile anlaşmaya vardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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